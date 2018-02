Cinco consejos para comprar una laptop

La firma Acer ha identificado los cinco errores más comunes a la hora de comprar una computadora portátil.

Irse a los extremos.

Con una computadora muy barata estarás cuidando tu bolsillo, por el momento. No valdrá la pena escoger el modelo menos costoso si no incluye aquellas funciones que necesitas. Si demandas rapidez para hacer muchas cosas a la vez, deberás invertir en un equipo capaz de ofrecerte eso. Por el contrario, cuidado con pagar mucho más por un simple capricho.

El tamaño sí importa.

Puede deslumbrar en la tienda, pero eso no significa que sea lo que necesitas. Si viajas constantemente, no querrás un equipo pesado contigo. Si el tema de la portabilidad es muy importante para ti, entonces deberás repasar las opciones disponibles. Hay una regla que quizás te pueda ayudar: pantallas de 13.3 o 14 pulgadas para aquellos que buscan un portátil estándar y mayores de 15 para los que no suelen cargar su equipo.

¿2 en 1 o portátil?

No hay otro dispositivo en el mercado con la versatilidad de un 2 en 1. Su diseño flexible permite a los consumidores cambiar fluidamente entre sus modos, por ejemplo, entre computadora portátil y tablet, lo que es muy conveniente. Una categoría creada para las necesidades de un usuario ocupado, que encara grandes retos de manera constante.

Todo es relativo, o casi todo.

Aunque hemos dicho que debes tener una idea clara de lo que necesitas, esto no significa que tengas que obsesionarte con un gran tiempo de batería o gran memoria, o una resolución de pantalla específica. Debes ser capaz de ver el todo y valorarlo como tal.

La experiencia de otros sí vale.

Los reviews pueden ser el tesoro escondido. Dedícale un tiempo a leer la experiencia de otros. Encontrarás cosas que te asombrarán.