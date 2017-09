Las mejores escuelas de MBA del mundo llegan a Perú

El QS World MBA Tour, la feria líder en información sobre programas MBA, llega a Latinoamérica y visitará Lima el día 7 de septiembre de 2017. El evento supone la oportunidad perfecta para informarte, entrevistarte cara a cara y seleccionar el programa MBA, de entre las mejores escuelas de negocios regionales, europeas y norteamericanas, que más se ajuste a tus intereses y perfil. Además, todos los asistentes podrán optar por becas exclusivas valoradas en 1.700.000 US$.

¿Qué es el World MBA Tour?

Si estás pensando en estudiar un MBA Internacional, el QS World MBA Tour te ofrece la posibilidad de encontrar las mejores escuelas de negocio del mundo reunidas en un sólo lugar.

Más de 60 programas de las mejores escuelas incluyendo: Alberta School of Business, Alliance Manchester, Orfalea College of Business, Cunef, Davis, Desautels, EDHEC, ESADE, ESIC, EU Business School, Egeu, Goizueta, Graziadio School, H. Wayne Huizenga, HEC Montreal, Hult, IE Business School, Universidad de San Martín, MIP, Macquarie Graduate School of Management, McCombs, Mendoza College of Business, Peter J. Tobin College of Business, S.C. Johnson, Sauder School of Business, Sydney Business School, Thunderbird, Tuck School of Business, University of Bath, University of Miami y muchas más.

Los primeros 100 visitantes al evento, recibirán gratis de la mano de expertos en la industria MBA, una copia de la guía internacional “TopMBACareerGuide”. Es una publicación de 340 páginas que incluye contenido editorial y un extenso directorio de las mejores escuelas de negocio del mundo.

¿Cuál es el motivo por el que muchos futuros estudiantes de MBA acuden a las Ferias? Nunzio Quacquarelli, Director General de QS afirma: «Es la oportunidad perfecta para conocer personalmente a las personas que leen tu solicitud de admisión, lo cual tiene un valor incalculable para ganar puntos a tu favor en el duro y competitivo proceso de admisión. El QS World MBA Tour proporciona la mejor ayuda en el proceso de admisión, la oportunidad de hacer preguntas inteligentes y personalizadas sobre temas como salidas profesionales, especialidades de las escuelas y características de cada uno de los programas».

La entrada es gratuita, solo registrándose en:

http://bit.ly/SanMartinLima

Asegura tu entrada registrándote online por anticipado.