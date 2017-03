El MAV avanza

Cuando una pequeña o mediana empresa desea llevar a cabo un proyecto requiere recursos financieros. Estos recurso pueden provenir de los mismos socios (vía aportes para incrementar el capital social o vía préstamos), del endeudamiento con el sistema financiero (mercado indirecto) o del endeudamiento vía el mercado de valores (mercado directo).

Las pequeñas o medianas empresas conocen perfectamente lo que significa que los propios socios comprometan más recursos económicos o que estos sean obtenidos a través del sistema financiero. Lo que resulta novedoso para las pymes es poder captar estos fondos financieros a través del mercado de valores, pues tradicionalmente esta posibilidad ha estado «reservada» para las grandes empresas y, por lo tanto, para el gran endeudamiento.

«Así, por ejemplo, existen casos como la emisión de bonos realizada por el BCP en 2013, por US$ 170 millones; o la de Alicorp del mismo año, por US$ 450 millones; la de Sura en 2014, por US$ 500 millones; o la de Cosapi en 2015, por S/. 70 millones», señala Carlos Torres Morales, socio principal de Torres y Torres Lara Abogados, especialista en derecho comercial y societario.

La historia

Hasta hace algunos años, el mercado de valores, como mecanismo de financiamiento, parecía muy alejado para las pymes, pues se le consideraba un mecanismo complejo, oneroso y al que solo se podía recurrir para endeudamientos superiores a los US$ 10 millones. Sin embargo, en julio de 2012 la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV), definiéndolo como un segmento del mercado de valores en el cual se pueden efectuar ofertas públicas primarias y secundarias de acciones (capital social) y de deuda.

En buena cuenta, lo que se buscó con esta norma es que las pymes puedan acceder al mercado de valores, reduciéndoles las exigencias (formalidades), los costos e incluso las sanciones aplicables.

El presente

En casi cuatro años de vigencia, el MAV ha tenido interesantes experiencias. Hasta la fecha son 10 empresas las que han ingresado a este segmento, nueve de ellas para colocar bonos y papeles comerciales (endeudamiento) y una para colocar acciones (capital).

La primera fue Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, en el año 2013, con un programa de dos millones de dólares. En 2014, Representaciones Jaime Rojas (equipos médicos) lanzó un programa de S/. 10 millones; Tritón (maquinarias y equipos portuarios), US$ 2 millones; Merdrock (laboratorio), S/. 10 millones; e Inversiones La Cruz (rubro financiero), S/. 25 millones.