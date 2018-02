Balanza comercial del agro en azul

Entre enero y noviembre del año pasado, la balanza comercial del sector agrario registró un superávit de US$ 1 141 millones, donde las exportaciones ascendieron a US$ 5 444 millones y las importaciones registraron US$ 4 303 millones. De esta manera, la balanza comercial agraria mantiene su resultado en azul por nueve años consecutivos, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Este superávit se debe a una mayor colocación de productos agrarios básicos en presentaciones frescas o secas destinados principalmente al consumo en los hogares, como uvas, espárragos, paltas, arándanos y mangos, entre otros”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.

El producto de mayor dinamismo, y con cada vez mayor importancia en la canasta exportadora, es el arándano (blueberry), que ha crecido alrededor de 270% en los últimos cinco años, hasta alcanzar US$ 361 millones al cierre de 2017.

A ello se suma una mayor participación de productos agrarios elaborados, que tienen una gran demanda en el mercado internacional, como: espárragos preparados o conservados, alcachofas preparadas, leche evaporada sin azúcar ni edulcorante y pimiento piquillo, entre otros.