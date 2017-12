Las transacciones online ya suman US$ 2 800 millones y nuestro país se encuentra entre los de más rápido crecimiento y con mejores perspectivas de la región latinoamericana. El comercio electrónico está expandiéndose no solo en los niveles socioeconómicos A y B, sino que ya ha comenzado a calar hondo también en el NSE C. Además, lo que más está creciendo son las compras a través del teléfono móvil.

La tasa de crecimiento de usuarios que ingresan por primera vez al mundo de las compras por Internet a través de sus dispositivos móviles en el Perú es de 55%, cifra que se sitúa por encima del promedio de la región y el mundo. Con todo, hay que tener en cuenta que nuestro país apenas cuenta con poco menos de un tercio de su población adecuadamente bancarizada.

Pero igual se ha avanzado. Si antes era una «queja» común entre los estudiosos del mercado el poco progreso que mostraban los grandes retailers –los actores naturalmente llamados a impulsar el mercado–, ahora ese escenario ha cambiado. Ellos han hecho lo suyo y solo falta que el e-commerce genere la confianza necesaria en los consumidores para ingresar a una fase de consolidación.

